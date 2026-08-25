Isang drayber ng Green GSM taxi ang naging bayani matapos nitong ligtas na maihatid ang isang pasaherong inatake ng epilepsy habang nasa biyahe noong ika-20 ng Agosto.
Ibinahagi ng pasahero ang kanyang karanasan sa Facebook page na The Visor Community, kung saan buong-puso siyang nagpasalamat sa drayber na si Jose Benjie Solar sa paghahatid sa kanya nang ligtas sa drop-off location.
Ayon sa pasahero, nagsimula siyang makaramdam ng sama ng pakiramdam sa gitna ng biyahe. Agad siyang tinanong ng drayber kung ano ang nararapat gawin sakaling atakihin siya ng kanyang kondisyon. Ipinaliwanag ng pasahero na tuwing sinusumpong siya, natutulala lamang siya nang ilang segundo bago muling bumabalik sa normal na estado.
Dahil dito, agad na itinabi ng drayber ang sasakyan upang tiyaking maayos ang lagay ng kanyang sakay. Habang nagpapatuloy ang biyahe, patuloy rin siyang kinausap at kinwentuhan ng drayber upang maibsan ang kanyang balisa—hanggang sa tuluyan na nga siyang inatake ng epilepsy.
Nang makarating sila sa destinasyon, hindi agad umalis si Solar. Nang mapansin niyang may mga empleyado sa lugar na kapareho ng uniporme ng kanyang pasahero, tinawag niya ang isa sa mga ito upang matiyak na may mag-aasikaso rito. Hinintay muna ng drayber na tuluyang mahimasmasan ang pasahero bago ito tumanggap ng bayad sa pamasahe.
Sa isang simpleng biyahe, ipinamalas ng drayber na ang pagiging tsuper ay hindi lamang tungkol sa paghahatid sa destinasyon, kundi sa pagpapakita rin ng kahinahunan at malasakit sa oras ng pangangailangan.