Matapos dumalo sa Asian Games sa Nagoya, Japan, inihayag ni Senador Christopher “Bong” Go ang kanyang suporta sa planong pag-bid ng Pilipinas upang maging host ng Asian Games. Ayon sa pamunuan ng Philippine Olympic Committee (POC), pinag-aaralan nilang mag-bid para sa taong 2038.
Ayon kay Go, chairperson ng Senate Committee on Sports, malaki ang maipagtutulong ng pagho-host ng mga pandaigdigang palaro sa ekonomiya at turismo ng bansa. “Nakita naman natin kapag maganda ang hosting katulad noong FIBA World noong 2023, pag maganda yung hosting makikinabang po ang ating mga kababayan lalung-lalo na sa ating turismo dahil mapu-promote po natin ang ating bansa,” pahayag ng senador.
Nagtungo si Go sa Japan upang personal na suportahan ang mga atletang Pilipino at nanawagan sa mga opisyal ng palakasan na patuloy na unahin ang kapakanan ng mga atleta. “Alagaan n’yo po ang ating mga atleta dahil sila po ang ating mga pinagmamalaki, ipinaglalaban, at sila po ang may dala ng ating bandila,” dagdag pa niya.
Binigyang-diin din ng senador ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor upang higit pang mapayabong ang palakasan at maitaguyod ang kagandahan ng bansa sa buong mundo.