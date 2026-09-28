“Bilang team captain, nagsalita ako mula sa malasakit sa mga kasama ko at sa kinabukasan ng volleyball.”
Ito ang naging pahayag ni Alas Pilipinas men's team captain Bryan Bagunas, matapos ang kaniyang naunang kontrobersyal na pahayag kamakailan sa nakaraang laban nila kontra China, sa kanilang Asian Games men's Pool D match-up.
Dito nga nai-bunyag ng 28-anyos outside spiker, na kulang ang suportang pinansyal na kanilang natanggap papasok ng Asian Games.
“Kami-kaming players na lang ang nagtutulungan. Minsan, seven or eight players lang nakakarating sa ensayo kasi walang pamasahe dahil mostly student-athletes,” ani Bagunas.
Ayon sa kapitan, may ilang manlalaro ring nangungutang para lamang makapunta sa mga training ng koponan.
Kaagad na pumutok ang usapin, kung saan kinatigan ng mga volleyball fans at mga netizens ang koponan, at binunton ang sisi sa organisasyong nagsasaayos ng programa ng national team.
Ito nga ay ang Philippine National Volleyball Federation (PNVF).
Humingi naman ng paumanhin ang federation sa mga manlalaro at kinilala ang kanilang mga sakripisyo. Sinabi ng bagong pamunuan sa ilalim ni president Frank Lao na minana aniya nila ang mga financial liabilities at hindi pa nababayarang obligasyon, na siyang isyu ngayon.
Nangako ang PNVF na aayusin ang mga problemang pinansyal at palalakasin ang suporta para sa mga national athlete. Sinabi rin ng federation na personal na nag-abono si Lao para sa ilang agarang pangangailangan ng Men’s National Team bago ang Asian Games.
Ang pamumuno ni Lao ay dumating matapos ang krisis sa PNVF na humantong sa pagkakasuspinde ng federation ng International Volleyball Federation (FIVB) noong 29 May dahil sa mga governance concerns at iba pang sinasabing paglabag sa FIVB Code of Ethics. Sinundan ito ng pagsususpinde ng Philippine Olympic Committee (POC).
Nahalal si Lao bilang bagong PNVF president noong ika-10 ng Augosto 2026 matapos ang mga pagbabago sa pamunuan ng federation.
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Para kay Bagunas, higit pa sa isang torneo ang laban ng mga manlalaro dahil marami sa kanila ang nangangarap na makapagsuot ng uniporme ng national team at maiangat ang Philippine volleyball.
“Mahaba ang paglalakbay ng mga atleta mula sa unang hakbang sa paaralan hanggang sa pambansang koponan. Sa volleyball at iba pang sports, marami ang naglalaan ng panahon, lakas at sakripisyo para sa pagkakataong maisuot ang ating bandila,” ani Bagunas.
"Itutuon namin ang lakas at isip sa susunod na laro, dala ang dangal ng paglalaro para sa Pilipinas. Pero ang tapang sa huling palo ay pinatitibay ng maaasahang pundasyon at paghahandang tuloy-tuloy. Sama-sama nating patatagin ang Philippine volleyball at ang sistemang sumusuporta sa mga atletang Pilipino," dagdag niya.