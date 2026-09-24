Nagpaabot ng tulong-pinansyal si Senador Christopher “Bong” Go sa mga nasagip at sa pamilya ng mga nasawi sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan noong Setyembre 9. Ipinamahagi ang tulong sa pamamagitan ng kanyang Malasakit Team at ng mga lokal na opisyal.
“Sa mga kababayan nating nasaktan at nawalan ng mahal sa buhay, hindi man natin mababawi ang nangyari, sisikapin nating makatulong sa abot ng ating makakaya. Nandito po tayo para umalalay sa panahon ng pangangailangan,” ani ng senador.
Ayon naman sa Philippine Coast Guard, umabot sa 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, at 12 ang nananatiling nawawala sa nasabing insidente.
Nagpaabot naman ng pasasalamat ang isa sa mga nakaligtas at sinabing, “Sir, Senador Bong Go, maraming salamat po sa kaunting tulong na naibigay ninyo sa amin. Sana marami pa po kayong matulungan.”
Nagpasalamat din si Vice Mayor Ashian Palanca sa suporta ng senador.
“Napakalaking tulong po noon para sa mga biktima, sobrang maraming salamat po. Bukod-tangi po kayong senador na nakaalala sa ganitong uri ng trahedya. Maraming salamat po sa malasakit,” pahayag ni Palanca.
Binigyang-diin din ni Go ang kanyang suporta sa kapakanan ng mga manggagawang pandagat sa pamamagitan ng Magna Carta of Filipino Seafarers (RA 12021) at nangakong, “Ang mahalaga po ngayon ay makabangon kayo at makauwi nang ligtas sa inyong mga pamilya. Patuloy po tayong tutulong sa abot ng ating makakaya.”