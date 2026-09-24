Imbes na bembang, bengbeng ang nakahiligan ng isang kapitan ng barangay na naging mitsa ng kanyang pagkakaaresto pagkatapos magsagawa ng implementasyon ng Search Warrant ang kapulisan sa kanyang bahay sa bayan ng Pontevedra, Capiz nitong 22 ng Setyember 2026.
Ayon sa Philippine National Police, inaresto nila ang naturang kapitan dahil nahulihan ito ng tatlong hindi rehistradong baril.
Ang naturang implementasyon ng search warrant ay sinagawa ng CIDG Capiz Provincial Field Unit in coordination with the Pontevedra Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team of Capiz–Regional Intelligence Unit 6, at ng Provincial Intelligence Unit of the Capiz Police Provincial Office.
Ayon sa report, isang kalibre .45 na pistol, isang kalibre .38 na de bola, at isang 12-gauge na homemade shotgun, kasama ang mga bala at magazine nito ang nakumpiska ng pulis mula sa naturang kapitan. Nang hanapan siya ng rehistro, walang maipakita ang naturang kapitan.
Haharap sa National Prosecution Service ang kapitan sa paglabag sa Section 28 ng Republic Act No. 10591, na kasama ang iligal na pagkakaroon ng baril at bala.