Natagpuan ang bangkay ng isang 30-anyos na babae sa loob ng refrigerator sa isang apartment sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal.
Ayon sa pulisya, bagong tenant umano sa apartment ang biktima at huli siyang nakausap ng landlord noong Setyembre 9 upang magpapirma ng kontrata.
Nadiskubre ang kanyang bangkay nitong Miyerkules matapos mapansin ng may-ari ng apartment ang mabahong amoy at pagdami ng mga langaw mula sa loob ng unit.
Batay sa paunang imbestigasyon, sinakal umano ang biktima gamit ang lubid bago isiniksik ang kanyang katawan sa loob ng refrigerator, na tinakpan naman ng kumot. Natagpuan rin ng mga imbestigador sa lugar ang lubid na pinaniniwalaang ginamit sa krimen.
Wala pa ring natutukoy na motibo ang mga awtoridad. Gayunman, itinuturing na person of interest ang isang lalaking nagpakilalang live-in partner ng biktima.
Samantala, nakumpirma na ng pamilya ang pagkakakilanlan ng biktima habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente.