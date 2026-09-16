Anim na katao ang nasawi, kabilang ang isang limang buwang gulang na sanggol, matapos mahulog sa bangin ang isang elf truck sa Talubin-Barlig Road sa Bontoc, Mountain Province noong Martes ng tanghali, Setyembre 15.
Ayon sa Bontoc MDRRMO, patungo sana sa Bakun, Benguet ang truck na may sakay na 27 katao nang mahulog ito sa tinatayang 50 hanggang 100 metrong bangin bandang alas-12:40 ng tanghali.
Bukod sa anim na nasawi, 17 katao ang nagtamo ng mga sugat at agad na isinugod sa ospital upang mabigyan ng kaukulang lunas.
Batay sa paunang impormasyon, galing sa Isabela ang truck at ang mga sakay nito. Lumalabas sa imbestigasyon ng pulisya na dumalo ang mga ito sa kasal ng kanilang kamag-anak sa Isabela at pauwi na sana sa Bakun, Benguet nang mangyari ang aksidente.
Patuloy ang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang sanhi ng insidente.