Hindi napigilan ng dating Overseas Filipino Worker (OFW) na si Mary Jane Veloso ang maging emosyonal sa harap ng media nitong Biyernes ng gabi, Setyembre 25, matapos makalaya mula sa Correctional Institution for Women (CIW) sa Mandaluyong sa bisa ng absolute pardon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Tubong Cabanatuan, Nueva Ecija si Veloso, isang single mother sa kanyang dalawang anak na lalaki. Nagsimulang pumutok ang balita tungkol sa kanya noong Abril 2010 nang mahuli siya sa Indonesia matapos makuhaan ng 2.6 kilo ng droga. Oktubre naman ng parehong taon nang patawan siya ng parusang bitay.
Mariing itinanggi ni Veloso ang kanyang kaalaman at pagkakasangkot sa nakuhang droga. Aniya, naloko siya ng kanyang mga recruiter na nag-alok sa kanya ng trabaho sa Malaysia. Ang ipinangakong trabaho ay nauwi sa Indonesia, kung saan binigyan siya ng bagong maleta at pera pambili ng damit.
Taong 2015 nang umapela si dating Pangulong Benigno "Noynoy" Aquino III sa noo'y Indonesian President Joko Widodo. Noong Abril 2015, naantala ang pagbitay kay Veloso upang magbigay-daan sa kasong kinahaharap ng kanyang mga illegal recruiter. Taong 2020 naman nang pormal na mahatulan ang mga ito.
Noong 2024, nakauwi sa bansa si Veloso at inilipat sa CIW. Patuloy na umapela ang kanyang pamilya kay Marcos para sa kanyang kalayaan.
Nitong araw, muling nakita ng publiko si Veloso hawak ang pirmadong dokumento na nagsasaad ng kanyang absolute pardon.