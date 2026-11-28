Winwyn Marquez draws strength from Luna’s photo amid PBB exit thoughts
Winwyn Marquez was afraid her daughter’s face was beginning to blur in her memory. Missing Luna had become so difficult that she was already thinking about voluntarily leaving the Pinoy Big Brother house. Then Kuya gave her a shirt printed with Luna’s photo, and seeing her daughter smiling brought her some comfort.
Winwyn told Kuya that taking care of others inside the house had made her think about the time she was missing with Luna.
“Natatakot ako na ma-blurry yung image ng anak ko sa utak ko kasi siya din po yung dahilan kung bakit nahihirapan ako sa loob kasi nga nami-miss ko siya.
“Feeling ko na hindi ko siya naalagaan katulad ng pag-aalaga ko ng ibang tao dito sa bahay niyo, Kuya. Pero nung binigay niyo po yung picture, ang saya-saya po nung itsura niya, Kuya.”
“Mapalad siya, Winwyn, dahil mayroon siyang nanay na kagaya mo,” Kuya told her.
“Thank you, Kuya,” Winwyn replied.
“Nawa ay makatulong talaga ito sa’yo,” he said.
Winwyn admitted she had been trying to hide how difficult her stay had become. Seeing Luna’s smile gave her something to hold on to.
“Opo, Kuya, sobra po. Kuya, Luna talaga po is the light to my darkness po talaga. And thank you po kasi kahit madilim na po yung pag-stay ko dito, hindi man halata kasi tinatago ko po talaga, binigyan niyo po ako ng ano, ng paalala na mayroon po ako dapat kapitan talaga.”
“Winwyn, hindi madaling mamuhay dito sa aking bahay,” Kuya said.
“Opo,” she answered.
“Ngunit tama ka rin, kailangan natin ng makakapitan. Alam kong kakayanin mo ang lahat, kahit ano mang pagsubok. At lagi mong tatandaan na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa pananatili sa tabi niya.”
“Opo,” Winwyn said.
“Kundi sa mga sakripisyong ginagawa mo para sa kanya at sa kinabukasan niya,” Kuya continued.
By the end of their conversation, Winwyn was talking about what she wanted to do with her time in the house. She wanted to give it her best and make Luna proud.
“Pagbubutihan ko lang po talaga sa loob ng bahay niyo, Kuya, para sa kanila, para makita nila na ginagawa ko ’to para sa kanila po talaga, para mas maging proud po si Luna.”