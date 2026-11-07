PNP, nakahanda sa seguridad para sa 49th ASEAN Summit
Tiniyak ng Philippine National Police (PNP) na gagamitin nito ang lahat ng kinakailangang resources upang matiyak ang seguridad sa nalalapit na 49th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit and Related Summits.
Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr., ipatutupad ng kapulisan ang lahat ng kinakailangang hakbang pangseguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at iba pang dadalo sa naturang pagtitipon.
Hindi rin isinasara ng PNP ang posibilidad na magdeklara ng alert status kung kinakailangan.
Inaasahang dadalo sa regional high-level meetings na magsisimula sa Nobyembre 16 ang mga delegado mula sa iba't ibang bansa, kabilang si US President Donald Trump.
Sa kasalukuyan, sinabi ni Nartatez na nananatili lamang sa low-level ang banta sa seguridad na kanilang namomonitor.
Tiniyak din ng PNP chief na nakahanda ang buong kapulisan, katuwang ang iba pang ahensiya ng pamahalaan, upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng nasabing summit.