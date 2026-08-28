Timbog ang isang kilalang Duterte supporter at vlogger na si Julia Peruelo pati ang kaniyang kinakasama na si Christian Tolentino sa isang buy-bust operation sa Bacolod City noong ika-25 ng Agosto.
Ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang operasyon bandang alas-tres ng hapon sa Purok Magtiayon, Barangay 10 kung saan nasamsam ang 13 pakete o 50 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang P340,000 halaga at iba pang drug paraphernalia.
Kilala umanong tulak ng ilegal na droga ang mga suspek.
Sa isang panayam sa lokal na radyo, pinabulaanan ng ama ni Peruelo na gumagamit at nagbebenta ng shabu ang anak.
Hinala rin nito, pakana lamang ito ng mga kalabang vlogger ng suspek.
Ani rin Punong Barangay Melvin Bravo, wala sa Barangay Anti-Drug Abuse Council watchlist ang magkasintahan.
Kasalukuyang nasa kustodiya ng PDEA ang mga personalidad at humaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.