Nakiramay si Sen. Christopher “Bong” Go sa pamilya ng apat na estudyante ng Sta. Maria National High School sa Bulacan na nasawi dahil sa leptospirosis.
Kinilala ang mga nasawi na sina John Carl Corpuz, Prince John Fernando, Andrei Mariano at Mark Daniel Oquelda na naiulat na nasawi ngayong Setyembre.
Kasunod nito, hinikayat din ng senador ang publiko na agad magpakonsulta matapos malusong o ma-expose sa baha at huwag hintaying lumala ang mga sintomas.
“Kung lumusong po tayo sa baha, huwag nating ipagwalang-bahala. Huwag na nating hintaying lumala bago magpakonsulta,” ani Go.
Nagbabala rin ang Department of Health (DOH) na maaaring mahawa ng leptospirosis kahit walang nakikitang sugat dahil maaaring makapasok ang bacteria sa mata, ilong, bibig o maliliit na sugat sa balat.
Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pamumula ng mata at paninilaw ng balat o mata. Sa malalang kaso, maaari itong makapinsala sa bato, atay at baga.
Hinimok din ni Go ang mga lokal na pamahalaan at health agencies na tiyaking umaabot hanggang barangay ang impormasyon ukol sa naturang sakit, gayundin ang access sa konsultasyon at kinakailangang gamot.
Pinaalalahanan naman niya ang mga magulang at kabataan na iwasang lumusong o maglaro sa baha hangga’t maaari at gumamit ng proteksyon gaya ng bota kung hindi maiiwasan ang paglusong. Binigyang-diin din niya na mahalaga ang maagap na konsultasyon upang maiwasan ang malalang komplikasyon ng sakit.