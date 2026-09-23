Nanawagan si Senador Christopher “Bong” Go sa pamahalaan na tiyaking may sapat at nakahandang pondo para sa fuel subsidy kasunod ng panibagong malaking taas-presyo sa mga produktong petrolyo kahapon, ika-22 ng Setyembre.
Sa muling pagtaas ng produktong petrolyo, tumaas ang diesel P8.82 kada litro, P4.88 sa gasolina, at P6.47 sa kerosene, ayon sa Department of Energy (DOE).
Binigyang-diin ni Go na direktang naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis ang kita ng mga tsuper at iba pang manggagawang umaasa sa transportasyon para sa kanilang kabuhayan.
“Dapat handa po ang gobyerno, ang DOTr, na magbigay ng fuel subsidy. Bawat piso, bawat sentimo, napakahalaga po sa ating mga kababayan,” ani Go.
Nauna nang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na humiling ang DOTr ng humigit-kumulang P5 bilyon para sa fuel subsidy program, ngunit hindi ito naisama sa panukalang 2027 National Expenditure Program.
Giit ni Go, hindi dapat hintayin ng gobyerno na lumala ang epekto ng oil price hike bago maghanap ng pondong pantulong sa mga apektadong sektor.
“Ang importante po rito, kapag kailangan ng ating mga kababayan ang tulong, nakahanda na ang gobyerno. Hindi iyong saka pa tayo maghahanap ng pondo kapag nandiyan na ang problema,” dagdag niya.