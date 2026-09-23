Nakuha ng Climate Change Commission (CCC) ang patuloy na suporta ng House of Representatives sa ginanap na talakayan para sa badyet. Layunin nitong mas palakasin ang pamamahala sa klima, paunlarin ang kakayahan ng mga komunidad, at mapadali ang pagkuha ng pondo para sa mga programang pangklima.
Ayon kay CCC Vice Chairperson at Executive Director Robert E.A. Borje, nakatuon ang mga programa ng komisyon sa pagpapalakas ng lokal na kakayahan, pagbibigay ng tamang impormasyon ukol sa klima, at pagbuo ng mga mekanismo para sa mga tamang pamumuhunan.
Sinabi ni Borje na layunin nilang tulungan ang pamahalaan at mamamayan na maunawaan ang mga panganib ng pagbabago ng klima. Sa pamamagitan ng mas mabuting koordinasyon at pondo, masisigurong makakarating ang tulong sa mga komunidad na pinakakailangan ito.
Ibinahagi naman ni Bohol Representative John Geesnell Yap, ang tagapagtanggol ng badyet ng CCC sa Kamara, ang mahalagang papel ng komisyon sa pagsubaybay sa mga kilos ng pamahalaan at pagpapasok ng usaping klima sa mga pambansa at lokal na plano.
Binigyang-diin ni Yap na nararamdaman na sa buong bansa ang epekto ng pagbabago ng klima. Ang mas lalupang lumalakas na mga bagyo, pagtaas ng tubig-dagat, matinding pag-ulan, at pag-init ng panahon ay direktang nakakaapekto sa buhay at kabuhayan ng milyun-milyong Pilipino.
Inaprubahan na ng Kamara ang panukalang badyet ng CCC na nagkakahalaga ng ₱183.482 milyon sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program (NEP) upang maipatupad ang mga mahahalagang proyekto nito.
Sa kasalukuyan, naisakatuparan na ng CCC ang Climate Change Expenditure Tagging (CCET) sa 148 mula sa 202 pambansang ahensya, 57 mula sa 98 korporasyong pagmamay-ari ng pamahalaan (GOCCs), at 102 mula sa 119 na kolehiyo at unibersidad ng estado (SUCs).
Tinutulungan din ng komisyon ang mga lokal na pamahalaan (LGUs) na makakuha ng pondo mula sa People’s Survival Fund (PSF). Kasabay nito, isinusulong din ang pagtatag ng isang nakatutok na climate finance unit sa tulong ng House Bill No. 8918 upang mas mapalakas ang mga programang pangklima sa bansa.