Isang lalaki na may pitong Warrants of Arrest ang dinakip ng kapulisan sa isang manhunt operation sa Barangay Batia, Bocaue, Bulacan nitong 21 Setyembre 2026.
Ayon sa CIDG, nagsagawa ng manhunt operation ang CIDG Zambales Provincial Field Unit, kasama ang CIDG Bulacan Provincial Field Unit, Police Regional Office 3, Special Action Force, at mga lokal na kapulisan.
Nagresulta ito sa pagkakahuli sa nasabing lalaki na may warrant sa Murder, Frustrated Murder, Robbery with Violence Against or Intimidation of Persons, Frustrated Homicide (2 counts), Attempted Homicide, at Acts of Lasciviousness.
Ang mga nag issue ng warrant ay ang mga korte ng Meycauayan, Bulacan; Pandi, Bulacan; Tacloban City, Leyte; at Catarman, Northern Samar, nitong 2022 at 2023. No bail naman ang rekomendasyon sa kasong murder.
Ang naturang 38-anyos na suspek ay Number 1 Provincial Most Wanted Person of Bulacan, Number 6 Provincial Most Wanted Person sa Samar, at Number 10 Municipal Level Most Wanted Person sa Catarman, Northern Samar.
Sinisiguro ng CIDG ang publiko na gagampanan nito ang tungkulin na ipatupad ang batas, at hindi titigil sa pagtugis sa mga masasamang elemento.