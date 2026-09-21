Binatikos ng ilang netizens ang magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo matapos ang kanilang stint sa 2026 Asian Games, kung saan kapwa nakasungkit ng spots sa kani-kanilang apparatus finals.
Muling rumampa sa social media ang usapin tungkol sa pamilya Yulo, partikular ang matagal nang hidwaan ni Carlos sa kanilang ina na si Angelica Yulo.
Taong 2024, nang magsimula ang alitan nina Carlos at Angelica, dahil sa usapin sa pera, matapos kuwestiyunin ni Carlos ang umano’y paghawak ng kanyang ina sa ilan sa kanyang incentives at bank transactions.
Itinanggi naman ni Angelica ang alegasyon at kalaunan ay humingi ng tawad sa kanyang anak.
Samantala, napansin din ng mga netizens ang madalas na pagsasama nina Carlos at Eldrew, pati ng kanilang kapatid na si Eliza, na isa ring gymnast, nitong mga nakaraang buwan. Ilang beses nang nakitang magkakasama ang magkakapatid, kabilang sa kanilang pag-compete sa international gymnastics events.
Pinag-usapan din online ang isang Instagram reel ni Chloe kung saan makikitang kasama niya sina Carlos at Eldrew sa isang dance video. Sa naturang post, may netizen na nagtanong,
“What’s their issue? Why the bunso is suddenly on their side?”
Sumagot naman si Chloe, “Teee kasi ginawa ng mama nila yung ginawa niya kay Caloy noon, ngayon kay Eldrew naman. Soooo... 1+1 niyo na lang"
Sa kanyang sagot, tila ipinahihiwatig ni Chloe na may naging isyu rin umano si Eldrew sa kanilang ina, na aniya ay kahalintulad ng naging problema noon ni Carlos at Angelica.