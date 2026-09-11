Isa sa mga pangunahing tampok sa Pagdiriwang ng Ika-69 na Anibersaryo ng SSS noong Biyernes ang SSS Pensioners’ Day. Ang kaganapan ay nakatutok sa temang, “Bawat Isa Protektado, Bawat Bukas Sigurado,” na nagpapakita ng mismong layunin ng SSS na magkaloob ng kabilang ang lahat at maaasahang proteksyon sa seguridad panlipunan para sa lahat ng miyembro.
Initatampok ng “Bawat Isa Protektado” na ang bawat manggagawa, miyembro, at pensyonaryo, anuman ang sektor o estado sa pagtatrabaho—ay sakop ng safety net ng SSS laban sa mga pagsubok sa buhay tulad ng pagkakasakit, kapansanan, pagtanda, at pagkamatay.
Ang “Bawat Bukas Sigurado” naman ay nagpapakita ng pangako na ang mga kontribusyon at proteksyon ngayon ay magreresulta sa mas ligtas at matatag na kinabukasan para sa mga miyembro at kanilang pamilya. Sama-sama, ipinagpapatuloy ng tema ang misyon ng SSS na tiyaking ang bawat miyembro ay protektado ngayon at ang kinabukasan ng bawat pamilya ay segurado.
Ang Pensioners’ Day ay isang taunang kaganapan na isinasagawa upang magbigay-pugay sa mga pensyonaryo ng SSS. Ito ang paraan ng SSS ng pagpapahayag ng pasasalamat sa mga pensyonaryong nagsumikap noong kanilang mga taon ng pagiging produktibo at malaki ang naipagkaloob sa ekonomiya ng Pilipinas.
Pension Loan Program
Inilunsad ng SSS ang Pension Loan Program (PLP) noong Setyembre 2018 upang tulungan ang mga retiree pensioner na matugunan ang mga agarang pangangailangang pinansyal sa pamamagitan ng isang cash loan na may mababang interes at hindi nangangailangan ng ATM card bilang kolateral. Noong Setyembre 2025, pinalawak ng SSS ang PLP upang isama ang mga surviving spouse pensioner, na nagbibigay sa kanila ng kaparehong access sa ligtas at abot-kayang pautang. Ang PLP ay isang secured cash loan para sa mga retiree at surviving spouse pensioner, na may malinaw na 10% interes bawat taon na kinakalkula sa diminishing principal balance.
Halaga ng Loan at Termino ng Loan
Para sa mga kwalipikadong retiree pensioner, ang halaga ng loan ay batay sa Aggregate Monthly Pension na mumultiply sa 3, 6, 9, o 12 buwan depende sa opsyon ng manghihiram, hanggang sa pinakamataas na limitasyong ₱300,000.00, na may mga nakatakdang termino ng loan na anim, 12, o 24 na buwan. Para sa mga kwalipikadong surviving spouse pensioner, ang halaga ng loan ay 50% ng Aggregate Monthly Pension ng surviving spouse pensioner na mumultiply sa 3, 6, 9, o 12 buwan depende sa opsyon ng manghihiram, hanggang sa pinakamataas na limitasyong ₱150,000.00, na may mga nakatakdang termino ng loan na anim o 12 buwan.
Ang Aggregate Monthly Pension ay katumbas ng Basic Monthly Pension at karagdagang benepisyo na ₱1,000. Hindi kasama ang dependent’s pension, kung mayroon man. Tinitiyak ng SSS na ang mga pensyonaryong manghihiram ay makapagpapanatili ng net take-home pension na hindi bababa sa 40% ng kanilang buwanang pensyon kapag nagsimula na ang buwanang hulog sa loan.
Mga Kwalipikasyong Kondisyon para sa mga Retiree Pensioner
Ang mga retiree pensioner ay dapat na:
Nakatala sa website ng SSS (www.sss.gov.ph) na may na-update na impormasyon sa pakikipag-ugnayan at nakarehistrong disbursement account.
85 taong gulang o mas bata sa katapusan ng huling buwan ng termino ng loan.
Walang umiiral na mga bawas sa kanilang buwanang pensyon.
Walang umiiral na advance pension sa ilalim ng SSS Calamity Loan Package.
Tumatanggap ng kanilang buwanang pensyon sa loob ng hindi bababa sa isang (1) buwan na may estadong "Active" (kung ang retiree-pensioner ay kumuha ng 18 buwang advance pension, dapat na tumatanggap na sila muli ng kanilang buwanang pensyon sa loob ng hindi bababa sa isang buwan).
Hindi nadiskwalipika dahil sa pandaraya o fraud na ginawa laban sa SSS.
Mga Kwalipikasyong Kondisyon para sa mga Surviving Spouse Pensioner
Ang mga surviving spouse pensioner ay dapat na:
May SS number at nakatala sa website ng SSS na may na-update na impormasyon sa pakikipag-ugnayan at nakarehistrong disbursement account. Kung hindi miyembro ng SSS, kailangan nilang kumuha ng SS number bilang surviving spouse pensioner upang makapagparehistro sa website ng SSS (www.sss.gov.ph).
Hindi bababa sa 18 taong gulang sa oras ng pag-apply at hindi hihigit sa 85 taong gulang sa katapusan ng huling buwan ng termino ng loan.
Walang umiiral na mga bawas sa kanilang buwanang pensyon.
Walang umiiral na advance pension sa ilalim ng SSS Calamity Loan Package.
Tumatanggap ng kanilang buwanang pensyon sa loob ng hindi bababa sa isang (1) buwan na may estadong "Active".
Nag-iisang payee ng death benefit.
Hindi nadiskwalipika dahil sa pandaraya o fraud na ginawa laban sa SSS.
Ang mga aplikasyon para sa SSS pension loan ay maaaring ipasa sa pamamagitan ng over-the-counter sa mga E-Center ng alinmang sangay/service office ng SSS o E-Partner, o online gamit ang My.SSS account. Ang pera ng pension loan ay ipapasok sa umiiral na pensioner disbursement account ng manghihiram o sa alinmang account na nakatala sa Disbursement Account Enrollment Module (DAEM).