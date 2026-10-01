Nagpaabot ng pakikiramay at tulong si Senador Christopher "Bong" Go sa pamilya ng 41-anyos na si Jerland Enriquez, na nasawi matapos iligtas ang tatlong kapitbahay sa baha sa Barangay Unang Sigaw, Quezon City noong gabi ng Setyembre 20.
Si Enriquez, isang fruit porter mula Nueva Ecija, ay nawala matapos iligtas ang pamilya ni Jean Rose Reyes at nakuha ang labi sa San Francisco River noong Setyembre 24.
Nagpaabot din si Go ng bulaklak, tulong-pinansyal, at parangal sa kanyang kabayanihan:
“Saludo ako sa kabayanihan at malasakit ni Jerland. Sa kabila ng panganib, pinili niyang tumulong at iligtas ang kanyang mga kapitbahay. Hindi malilimutan ang kanyang sakripisyo at ang mga buhay na kanyang natulungan,” sabi ni Go.
“Maraming salamat sa iyong kabayanihan, Jerland. Hindi malilimutan ang mga buhay na iyong natulungan,” dagdag pa niya.
Inalala rin ang pag-aampon ng Senado noong 2022 sa Senate Resolution No. 233 para sa limang rescuer ng Bulacan PDRRMO na sina George Agustin, Troy Justin Agustin, Marby Bartolome, Narciso Calayag Jr., at Jerson Resurreccion na nasawi sa Super Typhoon Karding.
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