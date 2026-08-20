Hindi kumbinsido si Interior Secretary Jonvic Remulla na problema sa grado ang naging motibo sa likod ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga.
Ayon kay Remulla, naexpose umano sa marahas na content mula sa isang nihilistic website ang estudyanteng itinuturong shooter.
Batay sa pagsusuri sa smartphone ng estudyante, natuklasan umanong pinag-aaralan nito ang tungkol sa iba’t-ibang serial killer at mass murderer.
Wala rin umanong nakitang indikasyon na partikular na pinuntirya ng estudyante ang kanyang guro.
Ayon kay Remulla, malabong problema sa grado ang naging motibo dahil nitong Agosto lamang nagsimula ang klase, samantalang noong Marso pa umano nagsimula ang exposure ng estudyante sa mga mararahas na video.
Naniniwala rin si Remulla na hindi sa sasakyan naiwan ng ama ng estudyante ang baril. Posible umanong sa bahay pa lamang ay kinuha na ito ng bata at saka ipinuslit papasok sa paaralan.