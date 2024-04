Jeremy Pacatiw pinasuko ang kalabang Tsino

Matagumpay na nagbabalik sa pandaigdigang entablado ang Filipino fighter na si Jeremy "The Juggernaut" Pacatiw sa pamamagitan ng isang mahusay na pakikipaglaban sa ONE Fight Night 21: Eersel vs. Nicolas.

Matapos ang 16 na buwang layoff, tinalo niya ang "Little Whirlwind" na si Wang Shuo ng China sa pamamagitan ng submission sa bantamweight MMA bout sa Lumpinee Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand kahapon.

Ang tinaguriang "The Juggernaut" ay hindi nagpakita ng senyales ng pagkakalawangin sa simula pa lamang ng laban.

Nakuha ni Pacatiw ang tiymepo nang lumipat ang aksyon sa lapag, kung saan ipinakita niya ang kanyang kadalubhasaan sa grappling.

Hindi nag-aksaya ng oras si Pacatiw na kontrolin ang laban at binigyan niya si Wang ng rear-lock choke.

Napilitan ang Chinese fighter na mag-tap out sa ika-2:07 marka ng unang round, na nagbigay kay Pacatiw ng kanyang ika-apat na panalo sa submission sa kanyang propesyunal na karera.

Umangat ang tala ni Pacatiw sa 13 panalo at 5 talo, habang bumagsak naging walo ang talo ni Wang sa 24 na laban.