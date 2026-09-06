Isinulong ni Piddig Ilocos Norte Mayor Gina Guillen ang mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda sa kanyang ginanap na State of the Municipality Address, kung saan inisa-isa nito ang mga naisagawang tulong-pangkabuhayan at bagong pasilidad sa bayan.
Kabilang sa mga naipamahagi ang mga kagamitang pang-agrikultura, pataba, aquaculture components, at breedable Wagyu cross cattle sa mga barangay. Nagpatayo rin ang lokal na pamahalaan ng Agro-Industrial Park, flue-curing barns, farm-to-market roads, at mga sistema ng patubig upang mapabilis ang produksyon at transportasyon ng mga huling isda at ani.
Sa susunod na taon, nakatutok ang bayan sa pagpapatayo ng bagong KADIWA facility at pampublikong pamilihan para sa mga lokal na prodyuser, kasama ang karagdagang pasilidad sa patubig sa mga baryo.