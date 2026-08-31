Pati rin pala ang dyosang si Jessy Mendiola ay humaharap sa problemang kinahaharap ng maraming babae: partner na naka-follow sa mga naka-bikini!
Ibinunyag ni Jessy sa isang episode sa Youtube channel ni Luis Manzano ang karanasan tungkol sa naturang isyu.
Nagulat daw si Jessy nang makitang maraming fina-follow si Luis na naka-bikini.
"Dati talaga nagugulat ako, bakit ang daming fina-follow nito ma naka-bikini?" lahad niya.
To be fair kay Lucky, kaibigan naman niya raw ang mga ito. Ngunit napagtanto raw ng aktor-host na hindi na nga appropriate ang ganun kahit close friends pa niya dahil pamilyadong tao na siya.
"Siguro siya rin, na-realize niya na hindi na rin siya appropriate ngayon kasi mag-asawa na kami," dagdag ni Jessy.
Bilang adjustment, muted na lang kay Luis ang mga friend na mahilig magpa-sexy sa social media, bagay na approved kay Jessy bilang boundaries at respeto umano sa kaniya bilang partner.
Gayunman, naiintindihan naman daw ni Jessy ang sitawasyon dahil siya mismo ay mahilig din i-flaunt ang sexy body sa social media. Nahinto o nabawasan na lamang daw iyon nang dumating ang baby girl nilang si Peanut.
"I still appreciate others na ginagawa 'yon, I have nothing against it. But personally, as a mom, I want to be a god role model for my daughter kasi nanay na rin ako eh," paliwanag niya.