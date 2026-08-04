Naudlot man dahil sa masamang panahon ang labanan ng Mubadala DC Open Finals, tuluyan namang isinulat ni ngayo’y World no. 20 Alex Eala ang kanyang pangalan sa kasaysayan, matapos talunin si Jessica Pegula ng Amerika, Martes, ika-4 ng Agosto.
Matapos mabitin ang laban kahapon ng Lunes (oras sa Pilipinas), muling bumalik si Eala at Pegula upang tapusin ang nasimulan nilang laban.
Malaki ang bentaheng nakuha ni World No. 4 Jessica Pegula, matapos makaabante ng isang set sa Pinay, kung saan may 6-4 na iskor.
Papasok sa ikalawang set, dikit ang naging laban ng dalawa hanggang sa makuha ni Eala ang kalamangan. Nang umabot sa 2-1 ang iskor pabor sa Pinay, muling bumuhos ang ulan at napilitang ipagpaliban ang laban.
Nakatakdang ipagpatuloy ang finals kinabukasan, kung saan tangan ni Eala ang maliit na kalamangan at pagkakataong maitabla ang laban.
Sa pagpapatuloy ng laban, tuluyang kinuha ni Eala ang kalamangan sa kanyang impresibong mga palo, laban sa isang no.1 seed ng torneo, tinapos ng 6-4.
Naging malaking dahilan ang 50 unforced errors ng Amerkano upang diktahan ang laro, kung saan 20 rito ay na-commit sa ikatlong set.
Tila nawalan ng pwersa si Pegula sa huling yugto, at nangitlog laban kay Eala, 6-0, para makumpleto ang panalo,( 4-6, 6-4, 6-0).
Mistula namang nawalan ng home court advantage ang world no.4, matapos marinig ang sigawan ng mga Pinoy fans, na dalawang araw naghintay na masungkit ni Alex ang panalo.
Si Eala ang kauna-unahang Filipino na nakakuha ng WTA-level singles titles. Siya rin ang unang Southeast Asian na nakapagkamit ng titulo sa WTA 500 singles tournament.
Sa kanyang championship speech, unang binigyang-pugay ni Eala si Pegula at pinuri ang kanyang kalaban sa magandang laban.
“First of all, congratulations Jessy for an amazing week, and you’ve had an amazing season. It’s always a pleasure to share the court with you, I definitely learned to you, so much.”
Ipinahayag din ni Eala ang kanyang kagustuhang muling makaharap si Pegula sa mga susunod na finals.
“I’m really looking forward, to hopefully many more Finals with you.”
Hindi rin nakalimutan ng Pinay ang kanyang pamilya at mga sumusuporta sa kanya, partikular ang Filipino community sa Washington, D.C., at mga tagahanga sa Pilipinas.
“There’s a long list of people I wanna thank, and at the top of that is my family.”
“Thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC, and back home, wherever you are in the World, I feel all the love. Maraming Salamat mga kababayan.”
Marami naman ang nagbunyi sa panalo ng 21-years old, kabilang na si People’s Champ Manny Pacquiao, kung saan tinawag niyang bagong kampeon si Eala.
“Down in the first round pero bumangon. Yan ang puso ng Pilipino! Congrats Alex Eala, our new champion," saad ni Pacquiao.
Magpapatuloy naman si Eala sa kanyang kampanya sa North Amerika, at tutungo sa National Bank sa Toronto kung saan nakatakda siyang humarap muli kay Alycia Parks na siyang naglalag sa kanya sa Australian Open noon Enero, bago sumabak sa Cincinnati Open, at US Open.