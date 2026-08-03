Bumulusok ng 36.12 porsyento ang mga insidente ng focus crime Hulyo ngayong taon kumpara noong 2025, ayon sa Philippine National Police (PNP).
Ang focus crime ay tumutukoy sa krimen tulad ng murder, rape, homicide, robbery, theft, physical injury, at carnapping.
Ayon kay PNP Chief Gen. Jose Melencio Nartatez, Jr., 2,209 ang focus crimes na naitala sa buong buwan ng Hulyo, mas mababa sa 3,458 na krimen sa parehong buwan nang 2025.
Dagdag ng ahensya, rape cases ang may naitalang pinakamalaking ibinibaba na may 56.93 porsyento.
Sinundan naman ito ng carnapping na motorcycle vehicles na may 46.16 porsyento, motorcycle carnapping na may 42.59 porsyento, at physical injury na may 40.40 porsyento.
Bumaba rin ang kaso ng robbery at theft na may 34.34 at 31.28 porsyento, homicide na may 5.26 porsyento, at murder na may 4.61 porsyento.
Samantala, 965 namang ang nahuli kaugnay ng firearm offense at 3,724 ang nakumpiskang armas.
Pagbabahagi rin ni Nartatez, 6,368 na inibidwal ang naaresto sa drug ops habang nakakumpiska naman ng P387 milyon halagang ilegal na droga.
Nadakip din daw ng pulisya ang 2,352 most wanted na suspek at 5,847 wanted na iba pa.
Pagdating naman sa anti-gambling operations, 9,401 ang arestado habang P3.2 milyon pot money ang nasabat.