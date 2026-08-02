Hindi umubra ang beteranang galing ni four-time Grand Slam champion Naomi Osaka, laban kay Alex Eala, matapos dominahin sa semifinals ng Mubadala DC Open, ika-2 ng Agosto.
Dinaig ng 21-anyos na si Eala ang Japanese star, 6-4, 6-2, upang umabante sa kauna-unahang WTA 500 final ng kanyang career.
Agresibo agad si Osaka sa simula ng unang set, na nauwi sa palitan ng lamang. Nakuha ng Japanese player ang 4-3 kalamangan, ngunit mabilis na nakahabol si Eala at naitabla ang laro, 4-4.
Naging susi naman ang mga error ni Osaka sa mga sumunod na puntos. Nakuha ni Eala ang 5-4 bentahe bago tuluyang selyuhan ang unang set, 6-4.
Pagpasok sa ikalawang set, tuluyan nang nakontrol ni Eala ang takbo ng laro. Hindi na niya hinayaang makabalik si Osaka at tinapos ang set, 6-2, para makumpleto ang straight-sets victory.
Ayon kay Eala, proud umano siya sa kanyang naging performance na ipinakita laban kay Osaka, at isang maganda experience daw ang makalaro ang Japanese player.
“I'm super proud of my performance. I think I played really well,” ani Eala
“Really great experience to share the court with her," dagdag niya.
Ito ang unang pagkakataon na tutungtong si Eala sa isang WTA 500 final sa kanyang career, matapos siyang umabot sa finals ng Eastbourne Open noong nakaraang taon, kung saan natalo siya kay Maya Joint ng Australia.
Sa finals, muling haharap si Eala kay Jessica Pegula ng United States, matapos ang nakaraang laban nila sa semifinals ng Miami Open, kung saan nanalo si Pegula. Magiging rematch ito para sa dalawang manlalaro habang pagtatangkaan ni Eala na makuha ang kauna-unahang WTA singles title sa kanyang career.
Huling nasungkit ni Eala ang isang singles championship sa WTA 125 Guadalajara Open, kaya magiging mahalaga ang laban kontra Pegula para sa kanyang unang WTA 500 crown.