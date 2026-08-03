Naglabas ng opisyal na statement ang team ng Meralco Bolts patungkol sa patutsada ni Rain or Shine (ROS) Elasto Painters head coach Yeng Guiao, sa kanilang player na si Cliff Hodge, matapos ang kanilang laban sa PBA season 50 Governors' Cup game, Lunes, ika-3 ng Agosto.
“He’s the dirtiest player in the league, and dapat tingnan ng liga ’yan,” iyan ang bigkas ni Coach Yeng Guiao sa isang post-game interview, matapos ang kanilang panalo laban sa Meralco Bolts, 85-83.
Ito ay direktang tira sa player ng Bolts’ na si Cliff Hodge.
“Medyo kinabahan kami doon sa nangyari kay Adrian. Again, it’s Cliff Hodge. Ang dami nang ganong insidente ni Cliff Hodge. He’s the dirtiest player in the league, and dapat tignan ng liga yan," bwelta ng coach, kaugnay sa nangyaring play sa pagitan nina Hodge at ROS guard Adrian Nocum—kung saan ilang minutong umaaray sa sakit matapos silang magkasalubungan, at matumba.
Pinalagan naman agad ito ng Meralco Bolts, at sinabing hindi ‘dirty player’ si Hodge.
“The Meralco Bolts do not and will not condone any unprofessional conduct in the PBA. We stand by Cliff Hodge, and continue to take pride in the intensity and passion of our players," saad ng team.
Giit pa ng team, hindi nito kinukunsinti at hindi kailanman kukunsintihin ang anumang hindi propesyonal na asal sa liga. Gayunman, iginiit din ng koponan na hindi patas at walang basehan ang mga paratang ni Guiao laban kay Hodge.
“We therefore take very strong exception to the unfair, unfounded and unprofessional statement that the head coach of Rain or Shine coach Yeng Guiao, uttered in the public during his post-game interview, against our player, Mr. Cliff Hodge, whom he unjustly maligned in public," ani ng Bolts.
Binigyang-diin ng team na aksidente lamang ang nangyari, at hindi dapat bigyan ng anumang kahulugan.
“The contact was incidental and should not be misconstrued as a dirty play.”
Ibinida ay pinuri naman ng koponan ang reputasyon ni Cliff Hodge bilang isang manlalaro, kung saan ay nakakuha siya ng Defensive Player of the Year noong 2024, kabilang din ang tatlong beses na PBA All-Defensive Team.
Para sa Meralco, bahagi lang umano ng istilo ng manlalaro ang pagiging agresibo at depensa nito sa court.
Samantala, nanindigan ang Meralco na ipinagmamalaki nito ang intensity at passion ng kanilang mga manlalaro habang nakiki pagkumpitensya sa loob ng basketball court.
“Coach Yeng’s malicious imputations against Cliff are uncalled for and have no place in a professional league such as the PBA.”, pagtatapos ng Bolts.