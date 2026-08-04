Nasawi ang mag-asawang senior citizen sa Quezon City matapos ma-trap sa kanilang nasusunog na tahanan gabi ng ikalawa ng Agosto.
Kinilala ang mga pumanaw na sina Romeo, 91 at Celina Limgenco Magat, 92 na nakatira sa Emerald St., East Heights Fairview, Brgy. Greater Fairview.
Ayon sa pahayag ng kasambahay alyas Colacio, umalis umano siya ng bahay als-5:30 ng hapon upang magsimba.
Pagbalik umano niya ay nagulantang siya nang makitang nasusunog na ang bahay habang rumeresponde ang mga bumbero.
Sa imbestigasyon naman ng awtoridad, bandang 7:17 umano sumiklab ang sunog at naapula alas-8:37 ng parehong gabi.
Sunog na umano ang bangkay ng mga senior nang kanilang marekober.
Samantala, lumagda na ang anak ng mga biktima na waiver na hindi na magpapasagawa ng hiwalay na imbestigasyon kaugnay ng insidente.