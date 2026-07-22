Matapos mapagtagumpayang makaabot sa round of 16 ng isa sa pinakamalalaking torneo sa buong mundo, saglit na pahinga lamang ang kinailangan ni Pinay tennis star Alex Eala, at kaagad na tumungo pa-Amerika noong Lunes upang sumabak muli sa panibagong laban.
Ika-12 ng Hulyo nang makabalik ang 21-year-old sa bansa, at gugulin ang kaunting panahon na makasama ang kanyang pamilya, at mga tagasuporta. Gayundin naman ang imbitasyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang hero's welcome sa Malacañang, kung saan ginawaran siya ng presidential citation.
"Lubos kong pinagmamalaki ang pagiging Filipino," saad niya.
Bago lumipad, baon ni Eala ang isa sa pinakamataas niyang pwesto na nakamit sa buong karera sa World Tennis Association (WTA) na may 1,666 na puntos at ikaw-29 na ranggo.
Mahigit tatlong buwan din ang naging laban ni Eala sa Europa bago umuwi saglit ng Pilipinas. Kabilang na ang Madrid Open, at French Open na sikat sa kanilang clay court, at kinaharap ang grass tournament kabilang na ang Wimbledon sa London.
Nakatakdang humarap si Eala sa Mubadala Open sa Washington D.C upang simulan ang kanyang muling pagsabak sa hard court, bago tabihan si Veteran American Grand Slam Champion Venus Williams sa doubles ng parehong torneo.
Sasagupa din si Eala sa National Bank Open sa Toronto, Canada, Cincinnati Open, "Stars of the open" Exhibition, bago banggain ang mga bigating manlalaro sa US Open.
Malaki naman ang pasasalamat ni Eala sa mga Pilipinong walang sawa ang suporta sa kanya saan mang lugar.
“I promise that I will continue to represent the Philippines in the best way i can possiblly can”, ani Eala.