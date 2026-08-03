Inupakan ng ilang netizens si Kathryn Bernardo matapos mag-trending ang kaniyang video na inaalalayang tumawid sa baha gamit ang monoblock habang nasa shoot ng Someone, Someday!
Dinamay pa ng ibang bashers ang pagiging sakang daw ni Kathryn kaya ayaw lumusong sa baha.
"Mahirap pag [sakang] nasa tubig," sambit ng isa. "Iyan ang mahirap kapag sosyal tayo," panggagatong ng isa pa.
Banat din ng iba, sobra naman ang pandidiri ng aktres sa ihi ng daga at maduming tubig kung maka-iwas at kulang na lang ay magpabuhat siya.
Dinipensahan naman ang aktres ng kaniyang supporters na hindi naman daw maarte ang ginawa niya kundi nag-iingat lamang sa mga sakit na maaaring makuha sa baha.
"Kahit sino man mas pipiliin ang di lumusong sa baha at nag-iingat sa makuhang sakit mula sa mga ihi ng daga. No need to explain yourself," ani fan.
"Kung may taping siya, may work di siya pwede magkasakit," depensa rin ng iba.