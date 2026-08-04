Patuloy na binabantayan ang dalawang Low Pressure Area (LPA) na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility (PAR).
Ang unang LPA, na dating Bagyong Luis, ay nananatiling nasa loob ng PAR. Gayunman, ayon sa mga weather forecaster, mababa ang posibilidad na muli itong maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Nauna nang nagdulot ng epekto ang Bagyong Luis sa ilang bahagi ng bansa.
Samantala, ang ikalawang LPA ay mayroon ding mababang tsansa na lumakas at maging tropical depression sa parehong panahon.
Bukod dito, patuloy ring mino-monitor ng DOST ang Typhoon Dolphin na kasalukuyang nasa labas ng PAR.
Bagama’t wala pa itong direktang epekto sa bansa, mahigpit na sinusubaybayan ang galaw nito upang matiyak ang kaligtasan ng publiko.
Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakaantabay sa mga susunod na abiso ng mga awtoridad at maging handa sa posibleng epekto ng mga umiiral na sama ng panahon, lalo na sa mga lugar na madalas makaranas ng malalakas na pag-ulan at pagbaha.