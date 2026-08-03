Matagumpay nang nakapasok sa merkado ng Saudi Arabia ang mga produktong agrikultura mula sa Davao matapos maipadala ang kauna-unahang commercial shipment ng Cardaba bananas, kamote, at singkamas.
Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 ang pagpapadala ng mahigit 17 metriko tonelada ng mga produkto na nagkakahalaga ng humigit-kumulang P800,000.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nagbukas ang oportunidad sa pag-export matapos ipakilala ang mga produktong agrikultura ng Davao sa mga international buyer sa Agra Middle East Exhibition 2024 na ginanap sa Dubai World Trade Centre.
Binigyang-diin ni Laurel na mahalaga ang pagpapalawak ng export market upang mapataas ang kita ng mga magsasaka, makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa makabagong teknolohiya sa pagsasaka at logistics, makalikha ng trabaho sa mga kanayunan, at makatulong sa pagpapababa ng agricultural trade deficit ng bansa, na lumampas na sa $11 bilyon kada taon sa mga nakalipas na panahon.