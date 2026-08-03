Instant milyonaryo sa bayarin!
Iyan ang naging karanasan ng isang netizen mula sa Victoria, Tarlac matapos magbahagi sa social media ng kanyang bill sa kuryente nitong Sabado, ika-1 ng Agosto, na umabot sa higit P1 milyon.
Sa kanyang online post, nanawagan ang netizen sa Tarlac I Electric Cooperative, Inc. (TARELCO I) kaugnay ng aniya'y "kapalpakan" sa meter reading nang pumalo sa P1,136,290.06 ang kanilang billing sa loob lamang ng isang buwan.
"With all due respect, saan po namin kukunin mag-partner ang pambayad sa P1,000,000+ electric bill reading na ibinigay ninyo ngayong August 1 for the month of July?" saad ng netizen.
Ayon sa uploader, nasa P3,500 lamang ang kanilang karaniwang buwanang bill at ikinagulat na nila ang pagdoble nito simula noong Abril.
"Nanahimik na po kami noong halos dumoble ang billing namin simula noong April—mula P3,500 hanggang sa naging P6,200 kada buwan! Pero ang singil na higit sa isang milyon para sa isang bahay ay hindi na lamang usapin ng mataas na consumption; malinaw po na ito ay gross incompetence at kapalpakan sa inyong meter reading o system error," paliwanag niya."Ang masakit pa rito, milyun-milyong Pilipino ang araw-araw na nagdurusa sa kapabayaan ng ganitong sistema!!!" dagdag pa nito.
Nanawagan din ang netizen ng agarang aksiyon mula sa pamahalaang lokal, lalo't sarado ang mga tanggapan dahil sa araw ng Sabado:
"Gamitin ninyo ang inyong posisyon para protektahan ang mga mamamayan. Aksyunan at ayusin ninyo ang ganitong uri ng pananamantala at kawalan ng maayos na sistema."
Samantala, mabilis namang naglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng TARELCO I upang humingi ng paumanhin at ipaliwanag ang nangyaring pagkakamali.
"Batay sa paunang pagsusuri, ang insidente ay dulot ng di-sinasadyang human error sa pagbabasa at pagtatala ng metro," ayon sa opisyal na pahayag ng kooperatiba.
Ayon pa sa TARELCO I, agad silang nakipag-ugnayan sa apektadong consumer upang maitama ang billing at isinailalim na rin sa administrative review ang kawaning nagkaroon ng pagkakamali.