Nangako si Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Francis Tolentino na pangangalagaan ng ahensya ang karapatan at kapakanan ng manggagawa bilang mandato ng ahensya.
Ito ay sa kabila ng inilabas na temporary restraining order (TRO) ng Pasig Regional Trial Court na nagpatigil ng pagkasa ng dagdag P85 sa sahod ng manggagawa sa Metro Manila noong ika-30 ng Hulyo.
Ani Tolentino, nagpadala na raw sila ng abogado upang makipagtulungan sa Office of the Solicitor General upang dinggin ang naturang suspensyon.
Dagdag pa niya, patuloy nilang isinusulong at binibigyang-pansin ang daing ng mga manggagawa kasama na ang mga nagsasagawa ng kilos-protesta.
“Ako po ay kakampi ninyo sa tripartism. Ako ay kakampi ninyo sa pag-angat ng sweldo — sa DOLE lang nangyari iyon. Ako po ay kakampi ninyo sa pagsulong ng dignidad ng manggagawang Pilipino,” ani kalihim sa isang diyalogo sa mga raliyista ngayong araw.
Sa kabila nito, sinabi ni Tolentino na nararapat pa ring sumunod sa legal na proseso ang ahensya patungkol sa isyu.
“Our mission, under the Constitution—Article 13 Section 3—is to uplift the dignity of the Filipino working man. We have principles laid out: tripartism, social dialogue… Pero kahit ano po ang mga balakid… ang kailangan po natin ay makumpleto po lahat bilang isang kagawaran, yung isang misyon na iangat ang buhay ng manggagawang Pilipino, katuwang ang kanilang mga employers, at marating ang tamang yugto ng industrial peace,” saad naman niya sa seremonya ng pagtataas ng watawat sa DOLE Central Office.