Singkwenta sentimo hanggang P1.00 ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahan ngayong Agosto, batay sa galaw ng pandaigdigang merkado, Linggo, ika-2 ng Agosto.
Tinatayang nasa P0.50 hanggang P1.00 kada litro ang inaasahang bawas sa presyo ng diesel at gasolina, habang nasa P1.50 hanggang P2.00 kada litro naman ang inaasahang rollback sa kerosene. Kasabay nito, nakaamba naman ang pagtaas ng presyo ng Liquefied Petroleum Gas (LPG) na may P3.67 kada kilo at P40.37 kada 11-kilo na tangke.
Bunsod ng inaasahang rollback ay ang naging palitan sa pandaigdigang merkado mula ika-27 hanggang ika-31 ng Hulyo, kung saan pumalo sa P0.90 hanggang P2.00 kada litro sa diesel, gasoline, at kerosene.
Matatandaan namang umalma ang mga transport group sa pagsipa ng presyo ng krudo dahil sa lumalalang krisis, kasabay din nito ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin.
Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), kabi-kabilang petisyon na ang inihain ng mga transport group, na nakatakdang pag-usapan ngayong Lunes, kung saan ay, humihingi ang ilan ng P2 hanggang P10 pisong dagdag sa pamasahe. Kasama rin sa pakikinggan ang mga grupo ng commuters, upang balansehin ang magiging desisyon.
Sa ngayon, wala pa namang nilalabas na anunsyo ang Department of Energy (DOE) para sa pagpapatupad ng pagbabagong ito, sa mga oil company.