Patay ang isang 21-anyos na babae matapos saksakin ng kanyang dating kasintahan sa loob ng boarding house sa Barangay Poblacion, Sibonga, Southern Cebu, Sabado ng umaga, ika-1 ng Agosto.
Ayon kay Police Major Michael G. Calaurian, sumiklab ang insidente nang tumanggi ang biktima sa pakikipagbalikan ng suspek.
"Gusto ng suspek na makipagbalikan sa biktima, pero tumanggi ito kaya nagalit ang suspek," pahayag ni Calaurian.
Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, bumisita ang suspek sa kuwartong inuupahan ng biktima at ng nakababata nitong kapatid. Nang lumabas saglit ang kapatid, ni-lock ng suspek ang pinto upang kausapin ang biktima.
Nang tumanggi ang babae na makipagbalikan, kumuha ng kutsilyo sa kusina ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos ito, tinangka rin ng suspek na magpakamatay sa pamamagitan ng pagsaksak sa sariling leeg at dibdib.
Nadatnan na lamang ng nakababatang kapatid ang dalawa na kapwa nakahandusay at duguan sa loob ng kuwarto.
Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktima dahil sa malalang mga sugat, habang naka-hospital arrest ang suspek.