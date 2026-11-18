Caliraya Dam water level drops 13 cm
Civil Defense CALABARZON reports a 0.13-meter decline in Laguna reservoir as Angat remains above its normal high water level.
LAGUNA — The water level at Caliraya Dam in Laguna dropped by 13 centimeters over 24 hours, according to the latest monitoring report released by Civil Defense CALABARZON on Wednesday, Nov. 18.
As of 8 a.m., the reservoir's water level stood at 287.46 meters, down from 287.59 meters recorded at the same time Tuesday.
The report, based on data from dam operating and managing agencies, also showed varying water level changes across eight other major dams nationwide.
Angat Dam recorded a water level of 210.31 meters, down 0.10 meter from Tuesday's 210.41 meters. Despite the decline, the reservoir remained 0.31 meter above its normal high water level of 210 meters.
Ipo Dam registered 99.96 meters, down 0.03 meter, while La Mesa Dam stood at 79.39 meters, also declining by 0.03 meter.
Ambuklao Dam's water level fell by 0.25 meter to 751.06 meters, remaining 0.94 meter below its normal high water level of 752 meters.
Meanwhile, Binga Dam recorded a slight increase of 0.02 meter to 574.19 meters, still below its normal high water level of 575 meters.
San Roque Dam registered 279.88 meters, down 0.19 meter from Tuesday's 280.07 meters and 0.12 meter below its normal high water level of 280 meters.
Pantabangan Dam rose slightly by 0.02 meter to 210.79 meters, while Magat Dam declined by 0.19 meter to 186.58 meters.
The report did not indicate any gate openings at the nine monitored dams.
Civil Defense CALABARZON said the monitoring forms part of its regular efforts to track reservoir conditions and support disaster preparedness.
No new flood warnings or emergency conditions were indicated in the report.