Bong Go, namahagi ng tulong sa mahigit 300 pamilya sa Cebu
Binigyang-diin ni Senator Christopher “Bong” Go na ang patuloy na tiwala at suporta ng mga Pilipino ang nananatiling pangunahing motibasyon niya sa pagsisilbi sa publiko, matapos niyang personal na maghatid ng karagdagang tulong sa 308 na residente mula sa iba't ibang barangay sa Lungsod ng Cebu noong Miyerkules, ika-4 ng Nobyembre.
Sa kanyang mensahe sa mga benepisyaryo sa pamamahagi sa Cebu City Sports Institute, nagpahayag ng pasasalamat si Go sa mga taong patuloy na nagtutulak sa kanya upang magtrabaho nang mas mabuti.
“Nagpasalamat ko sa inyong tanan sa inyong suporta ug pagsalig kanako. Daghang salamat sa inyong tanan, mga Bisaya. Basta kaya sa akong lawas, kaya sa akong panahon, adtuon jud nako alang maka tabang sa inyo,” aniya.
(Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa inyong suporta at tiwala sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat, mga Bisaya. Hangga’t kaya ng aking katawan at ng aking oras, talagang pupuntahan ko kayo upang makatulong sa inyo.)
Idinagdag pa niya:
“Basta naa ang suporta sa katawhan dili ko mawad-an og paglaum. Gikan sainyo ang akong kusog maong maningkamot ko. Unahon nato ang mga programa nga maka tabang sa atong mga kaigsuonan labi na ang mga pobre.”
(Hangga’t nandyan ang suporta ng taumbayan, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas kaya patuloy akong magsisikap. Unahin natin ang mga programang makatutulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap.)
Ang pamamahagi ay nakatulong sa 308 na residente mula sa mga Barangay ng Bulacao, Cogon Pardo, Inayawan, Kinasang-an, Labangon, Lahug, Mambaling, Pung-ol Sibugay, Pulangbato, Sambag Uno, Sambag Dos, Tejero, Sudlon Dos, Tisa, at To-ong.
Tumanggap ang mga benepisyaryo ng mga pagkain, food packs, bitamina, bola ng basketball, volleyball, pickleballs, damit, at mga bag.
Bukod sa agarang tulong, nakipagtulungan din si Go, sa pakikipag-ugnayan kay Cebu City Mayor Nestor Archival, sa pambansang pamahalaan upang mapadali ang tulong-pabahay para sa mga pamilyang nasunugan ang mga tahanan. Layunin ng hakbang na ito na tulungan ang mga apektadong residente na bumili ng mga materyales sa pagpapatayo upang muling maitayo ang kanilang mga sirang bahay.
“Sa ilalim ng programang ito na ating isinulong, mabibigyan ang mga benepisyaryo ng tulong para pambili ng materyales tulad ng mga pako at yero na pampatayo muli ng kanilang mga nasirang bahay,” paliwanag ni Go.
Sa pagkilala sa mga pagsubok na patuloy na nararanasan ng mga pamilya matapos ang sunog, pinaalalahanan sila ni Go na manatiling may pag-asa at gamitin nang tama ang tulong na natanggap.
Ang dedikasyong ito sa serbisyo-publiko ay makikita rin sa mga panukalang batas na sinuportahan ni Go upang palakasin ang kahandaan sa sakuna, pagbutihin ang pagtugon sa emerhensiya, at magbigay ng pangmatagalang tulong sa mga bulnerableng komunidad.
Bilang pangunahing may-akda at co-sponsor ng Republic Act No. 11589, o ang Bureau of Fire Protection Modernization Act, itinulak ni Go ang pagbabago at modernisasyon ng kakayahan ng bansa sa pag-apula ng sunog sa pamamagitan ng mas magandang kagamitan, espesyal na pagsasanay, at mas malakas na serbisyo sa pagtugon sa emerhensiya.
Siya rin ang pangunahing nag-akda at co-sponsor ng RA 12076, o ang Ligtas Pinoy Centers Act, na nag-aatas ng pagtatayo ng permanente, ligtas, at kumpletong mga evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa upang bigyan ang mga lumikas na pamilya ng angkop na pansamantalang masisilungan sa panahon ng kalamidad.
Naghain din si Go ng Senate Bill No. 173, o ang panukalang Department of Disaster Resilience Act, na naglalayong patibayin ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na sangkot sa paghahanda sa sakuna, pagtugon, rehabilitasyon, at pagbawi.
Sa pagkilala na ang mga pamilyang lumikas ay nangangailangan din ng access sa pansamantalang pabahay, naghain siya ng SBN 415, na nagmumungkahi ng rental housing subsidy para sa mga kwalipikadong impormal na pamilyang naninirahan sa tabing-daan at mga biktima ng kalamidad upang matulungan silang makakuha ng mas matatag na tirahan habang bumabangon mula sa mga kalamidad.
Sa pamamagitan ng mga hakbangin na ito, patuloy na ipinaglalaban ni Go ang mga programa ng gobyerno na hindi lamang tumutugon sa agarang pangangailangan kundi nagbibigay din ng pangmatagalang solusyon para sa mga pamilya at komunidad na nangangailangan.
Sa parehong araw, nagpaabot din si Go ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Labangon, Lungsod ng Mandaue, at personal na bumisita sa Barangay Mambaling sa Lungsod ng Cebu, kung saan 128 na pamilyang nasunugan ang nakatanggap ng tulong.