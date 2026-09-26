Nanguna si Senador Christopher “Bong” Go nitong Huwebes, Setyembre 24, sa pamamahagi ng tulong sa 132 indibidwal na naapektuhan ng kamakailang sunog sa Barangay Vitalez, Parañaque City. Ginanap ang relief activity sa Barangay Vitalez Gym kung saan personal na ipinaabot ng senador ang kanyang pakikiramay at suporta sa mga residente.
Sa kanyang mensahe, ipinaalala ni Go ang kahalagahan ng buhay at kaligtasan ng bawat isa sa kabila ng nangyaring sakuna. Siniguro niya sa mga residenteng patuloy siyang maglilingkod at tutulong sa mga nangangailangan sa abot ng kanyang makakaya.
Namahagi ang senador at ang Malasakit Team ng mga pagkain, inumin, damit, bitamina, at mga bola para sa iba't ibang palakasan. Nagbigay din sila ng tulong-pinansyal, gayundin ng mga sapatos, bisikleta, at mobile phone sa ilang piling benepisyaryo.
Naging matagumpay ang pamamahagi sa tulong ng pakikipag-ugnayan kay Punong Barangay Alex Alvarez at iba pang opisyal. Hiling ni Go sa kapitan na panatilihing bukas ang tanggapan nito upang mabilis na maresolba ang mga pangangailangan ng mga nasunugan.
Binigyang-diin din ng senador ang suporta sa kalusugan sa pamamagitan ng Malasakit Centers at pagpapatayo ng Super Health Centers sa lungsod. Ang mga pasilidad na ito ay naglalayong pababain ang gastusin sa ospital ng mga mahihirap na pasyente.
Pinalakas din niya ang kamalayan ukol sa Bureau of Fire Protection Modernization Act, isang batas na kanyang inakda upang mapabuti ang kakayahan ng mga bombero sa pagresponde sa mga sakuna at emerhensya.