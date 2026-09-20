Humingi ng paumanhin ang organizers ng Aichi-Nagoya Asian Games sa South Korean men’s field hockey team matapos aksidenteng patugtugin ang national anthem ng North Korea bago ang kanilang laban kontra Bangladesh noong Setyembre 18.
Habang nakapila para sa game ceremony, halatang nagulat ang mga South Korean players sa narinig nilang tugtog. Makikita rin sa kanilang mga mukha ang pagkabigla sa hindi inaasahang pagkakamali.
Agad namang nagpahayag ng protesta ang South Korean officials sa organizers. Matapos tugtugin ang national anthem ng Bangladesh, saka pinatugtog ang tamang South Korean national anthem.
Inamin ng Asian Games organizing committee ang pagkakamali at sinabing personal na nagtungo sa lugar ang mga responsable sa insidente upang humingi ng paumanhin.
“During the men's hockey match between (South) Korea and Bangladesh on September 18, an incorrect national anthem was mistakenly played before the match,” ani ng organizing committee.
Humingi rin ng paumanhin ang match announcer matapos ang insidente, ngunit iginiit ng South Korean men’s field hockey coach na si Min Tae-seok na seryoso ang naturang pagkakamali.
“This is a really serious problem,” ani Min. “But this is something that simply should never happen.”
Samantala, kumalat din sa internet ang video ng insidente, na umani ng samu’t saring reaksyon mula sa mga netizen dahil sa hindi inaasahang pagkakamali sa seremonya.
Nangako naman ang organizers na gagawa sila ng mga hakbang upang hindi na maulit ang insidente.
Sa kabila ng sablay na simula, nagawa pa ring talunin ng South Korea ang Bangladesh, 5-0.