Naghatid ng pasabog ang content creator na si Simon Javier sa birthday celebration ng kanyang partner na si Zara Lopez nitong Sabado, Setyembre 19, nang lumuhod ito para sa isang wedding proposal sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay.
Sa emosyonal na tagpo, sinigurado ni Simon na hindi lamang si Zara ang makatatanggap ng singsing kundi maging ang mga anak nito. Una niyang binigyan ng singsing ang panganay na anak ni Zara sa dating partner na si Reece.
"Will you forgive me?" aniya kay Reece. "You're my first baby girl."
Sunod niyang inalayan ng customized ring ang tatlong taong gulang nilang anak na si Sapphire.
"Baby Sapphire, I promise, I will never hurt your mommy again. I will never leave you again. Mahal na mahal kita."
Ibinahagi rin ni Simon ang kanyang pasasalamat sa buhay ni Zara. Aniya, imbes na humanap ng kapalit noong sila ay naghiwalay, ibinaling nito ang buong atensyon sa pag-aalaga sa kanilang anak. Ipinahayag din ni Simon ang kanyang pagsisisi sa mga nagawang pagkakamali sa pamilya.
"Alam n'yo ba 'yung pinaka-depressing moment ng buhay ko? December to January, honestly, I wanted to kill myself, pero si Zara 'yung nag-save sa akin... Hindi niya ako jinudge sa ginawa ko noong nakaraan."
Hindi naman napigilan ni Zara ang maiyak dahil hindi raw niya inakalang ikakasal pa siya.
"Akala ko walang magpapakasal sa akin, but praise God! God is so good. 'Pag isinuko mo talaga kay God, talagang Siya mismo ang magpaplano ng buhay mo. Thank you, daddy," saad ni Zara.
"Ipinagda-dasal ko noong isang araw na sana mahanap 'yung kapatawaran sa puso ko, at ibinigay ni Lord sa akin 'yun," dagdag pa niya.
Hirit naman ni Simon: "Simula ngayon, pwede bang tawag na natin ay 'love'?"
Nilubos-lubos na nga ni Simon ang mga sorpresa dahil ilang sandali lamang matapos ang matamis na "oo" ay sumalang na agad sila sa palitan ng "I do."
Mabilis na pumasok ang glam team sa eksena na sinundan ng pagtayo ng kanilang pastor. Ang mga kaibigan ng dalawa ay game ding nag-volunteer bilang mga abay.
Hindi nagtagal, lumabas na ang kanyang sinisinta na nakasuot ng magandang puting damit pangkasal.
Sa kanilang wedding vows, inamin ni Zara na isang himala ang pagbabalikan nila ni Simon.
"Akala ko hanggang co-parenting na lang tayo. Akala ko may ibang taong makakasama mo habang-buhay... But God brought you back to me."
Para naman kay Simon, hindi hadlang ang kanilang 15-year age gap sa kanilang pagmamahalan.
"I will choose you every day. I will choose our family."