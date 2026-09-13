Umapela ang may-ari ng isang private resort matapos ma-scam ng mga kliyenteng nag-book ng package para sa 25 katao lamang, ngunit nagpasok ng kabuuang 71 bisita at tumangging magbayad ng karagdagang bayarin.
Sa isang Facebook post nitong Linggo, Setyembre 13, ibinahagi ni Lei Franista, ang resort owner, ang palitan nila ng mensahe ng kliyente hinggil sa kontrobersiyal na booking. Ayon kay Franista, bagamat sinabi ng kliyente na nasa 30 katao lamang ang inaasahan, laking gulat ng pamunuan nang lumagpas pa sa doble ang totoong bilang ng dumating.
Nang singilin ng staff ang bayad para sa mga sobrang bisita, nagmatigas ang grupo at idinahilan na hindi raw nila nabasa ang mga alituntunin at rates na ipinadala sa kanila.
"But seriously, how is it the resort’s fault kung hindi ninyo binasa 'yung rates and details na pinadala sa inyo? Kaya nga po sinesend ang complete rates before booking para alam ninyo kung ano ang included at ano ang additional charges," giit ng pamunuan.
Ipinaliwanag ng owner na mahigpit ang patakaran ng mga resort sa bilang ng guest dahil sa mga nauwi nitong pasanin at operational costs:
"More guests means more usage of the pool, water, electricity, CR, facilities, more trash, more cleaning, and more work for the staff. There’s a reason why resorts have a maximum number of guests included in every package."
Nakiusap din ang resort sa pamamagitan ng pagbibigay ng malaking discount sa additional pax upang maayos ang negosasyon, ngunit patuloy pa ring nang-dedma at nagmatigas ang mga kliyente sa pagsasabing wala na silang pambayad.
"Sorry, pero hindi naman pwedeng gamitin muna ng 46 additional guests ang resort and then after that, 'wala na kaming pambayad.' We tried to understand, we gave a discount, we tried to meet you halfway, pero ayaw pa rin bayaran," dagdag ng owner.
Kabilang sa nakakapanghinayang ay ang katotohanang mula rin sa parehong komunidad ang mga sangkot.
"What makes this more disappointing is taga-Batasan lang din kayo. Sana instead na ganito ang maging experience namin with someone from the same community, marunong din sana tayong rumespeto."
"We tried to understand.
We gave a discount.
We tried to meet you halfway.
Pero ayaw pa rin bayaran yung additional guests na na-accommodate na namin."