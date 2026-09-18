Tatlong Pilipino sa Japan ang isinangguni sa prosekusyon dahil sa umano’y pagpupuslit ng humigit-kumulang 154 kilo ng sausages at iba pang meat products mula sa Pilipinas sa Narita Airport noong Nobyembre.
Kabilang sa tatlo ang 41-anyos na lalaki at kanyang 31-anyos na asawa, na umano’y nagpapatakbo ng imported-food business sa Chiba, gayundin ang isang 55-anyos na lalaki.
Ayon sa imbestigasyon, itinago umano ang mga produktong karne sa mga pakete ng dried noodles upang maipasok sa Japan at kalaunan ay maibenta sa kanilang tindahan.
Inamin din umano ng tatlo ang mga alegasyon at sinabing may demand sa mga sausage sa mga Pilipinong naninirahan sa Japan at maaari nila itong maibenta sa mas mataas na presyo.
Mahigpit na kinokontrol ng Japan ang pagpasok ng meat at animal products upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng mga nakahahawang sakit sa mga hayop.