Pinarangalan si San Fernando Mayor Vilma Balle-Caluag ng Gawad Pagasa sa ilalim ng Gawad Lingkod Bayani honors ng Civil Service Commission (CSC) Region 3 noong Setyembre 10 sa Angeles City.
Kinilala ang kanyang dedikasyon at mga makabagong programa tulad ng Open-Door Policy sa City College of San Fernando, San Fernando Center for Autism and Neurodiversity, at Fernandino Dialysis Center na malaking tulong sa mga nangangailangang mamamayan.
Inialay ni Mayor Caluag ang parangal sa bawat Fernandino at binigyang-diin na ang tunay na serbisyo-publiko ay ang pag-angat sa pamumuhay ng kapwa at pagtiyak na walang sinuman ang maiiwan.