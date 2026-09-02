Viral Montalban mayor, gustong busisihin ang palpak na flood control sa lugar
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Nais ipasiyasat ni Rodriguez (Montalban), Rizal Mayor Ronnie Evangelista ang mga flood control project sa kanyang nasasakupan matapos lumabas na tila wala itong naidudulot na ginhawa laban sa matinding pagbaha sa bayan.
Umugong ang pangalan ni Evangelista matapos mag-viral ang kanyang pahayag na pagpapagawa ng ikalawang palapag ng bahay para sa mga residenteng nasa flood-prone areas.
Depensa ni Evangelista, dala ng topograpiya ng bayan ang pagiging bahain nito at hindi kakayanin ng pondong lokal na bigyan ng tulong-pinansyal ang humigit-kumulang 2,000 kabahayang madalas na lumubog sa baha.
Sa isang panayam sa One PH kagabi, ika-1 ng Setyembre, pinalagan ng alkalde ang kalagayan ng mga istrukturang itinayo para sana mapigil ang baha ngunit tila lalo pang nagpaimpit sa daloy ng tubig.
"May flood control projects pero seemingly, well, for obvious reason, talaga namang hindi effective. Makikita natin na binabaha pa rin tayo," pahayag ni Evangelista. "Kailangan po magkaroon talaga ng investigation dito... At karamihan po ay nasira din. So sayang po 'yung gastos dito ng gobyerno."
Kumipot na ilog at 'illegal reclamation'
Ayon sa alkalde, imbes na lumapad ang mga ilog para mabilis na humupa ang tubig, lalo lamang itong kumipot dahil sa mga itinayong proyekto at mga illegal reclamation sa paligid.
Ipinunto rin niyang natural na flood-prone ang Montalban dahil sa apat na ilog na dumadaloy at nagtatagpo rito: ang Tayabas River mula sa Quezon, Busubuso River ng Antipolo, Manggahan River, at Puray River.
"Tingin ko po, illegal reclamation ang isa sa mga dahilan kaya hindi mailapad ang mga flood control project," paliwanag ni Evangelista. "Dapat sana inuna natin ang safety ng mga kababayan natin. Kung may matatamaan man na informal settlers sa tabi ng ilog, dapat sila ay na-relocate imbes na isakripisyo ang lapad ng ilog."
Iminungkahi ng alkalde na gayahin ang ginawa sa Marikina—ang paghukay at pagpapalapad sa magkabilang gilid ng ilog upang maibalik ang likas nitong daanan.
Panawagan sa national government
Ayon kay Evangelista, matagal na umano niyang inilagak sa national government ang hinaing na muling pag-aralan ang mga proyekto na ginagawa sa Rodriguez.
"Talagang taon-taon na lang po ay binabaha po yung lugar namin," ani ng alkalde.
Ipinaalala ng alkalde na ang Montalban na ngayon ang pinakamalaking munisipalidad sa bansa batay sa populasyon. Ito ay matapos maging relocation site ang bayan para sa higit 30,000 pamilyang inilipat mula sa Metro Manila tulad ng Quezon City, Manila, at Pasig. Dahil dito, lalo pang tumaas ang peligro sa mga residenteng naninirahan sa mga low-lying areas.