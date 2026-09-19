Inilunsad sa bayan ng Hermosa, Bataan noong ika-18 ng Setyembre 2026 ang Hermosa Mobile Clinic na may layuning magbigay ng serbisyong medikal sa lahat ng sulok ng munisipalidad.
Ayon kay Punong Bayan Anne Adorable-Inton, "Malugod ko pong ibinabalita sa ating mga kababayan na opisyal na nating inilunsad ang Hermosa Mobile Clinic, isang makabagong serbisyong pangkalusugan na iikot sa bawat barangay upang mailapit sa ating mga kababayan ang de-kalidad at mas accessible na serbisyong medikal."
Ang bagong Hermosa Mobile Clinic ay magkakaloob ng iba't ibang serbisyong pangkagalingan tulad ng X-ray, pangkalahatang check-up, ECG, ultrasound, serbisyong pangedentista, at mga pagsusuri sa laboratoryo.
"Lubos po ang ating pasasalamat sa lahat ng tumulong, nakiisa, at naging bahagi ng programang ito," dagdag pa ni Adorable-Inton.
Dumalo sa naturang paglulunsad sina Bise Gobernador Cris Garcia, Kong. Atty. Tony Roman, ang kinatawan ng Pusong Pinoy Partylist na si Kong. Jett Nisay, pati na sina Bokal Mylene A. Serrano at Bokal Dr. Godofredo "Doc Bong" Galicia Jr.
Ipinahayag ni Mayor Adorable-Inton ang kanyang kagalakan at pagmamalaki sa Hermosa health team sa pangunguna ni Dr. Warren Valencia, Konsehal Gelly Santos, at ng buong kawani ng RHU.
"Malaking hakbang po ito para mas mailapit natin ang serbisyong pangkalusugan sa bawat Hermoseño," patuloy ng alkalde.
Naghahandog ang Hermosa, Bataan ng iba't ibang serbisyong medikal—mula sa pangunahing pangangalaga sa mga pampublikong health center hanggang sa mga dalubhasang diagnostic laboratory, outpatient surgical facility, at pangangalaga sa dialysis.
Depende sa pangangailangang pangkagalingan, makakakita ang mga residente ng mga lokal na pagpipilian para sa pangkalahatang check-up, pagsusuring diagnostic, espesyal na paggamot, o malapit na emergency care.
Ang populasyon ng Hermosa, Bataan ay umabot sa 80,557 batay sa opisyal na 2024 Census of Population (POPCEN) ng Philippine Statistics Authority.