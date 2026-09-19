Inihayag nitong Sabado ni Rear Admiral Jay Tarriela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard (PCG) para sa West Philippine Sea (WPS), na binangga ng China Coast Guard (CCG) vessel 21585 ang BRP Datu Magat Salamat habang ang bapor ng Pilipinas ay nagsasagawa ng maritime patrol at nagbibigay ng fuel subsidy para sa mga mangingisdang Pilipino noong Biyernes.
Ayon kay Tarriela, bandang 11:04 ng umaga nang biglang gupitin ng barko ng China ang hulihan (stern) ng bapor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa distansyang humigit-kumulang 10 metro lamang.
Nang sumapit ang 11:13 ng umaga, habang pinapanatili ng BRP Datu Magat Salamat ang ruta nito, inulit ng barko ng China ang naturang maniobra at direktang tinamaan at binalibag ang bapor ng BFAR.
Nagkaroon ng pinsala ang kanang bahagi ng bapor ng Pilipinas, kabilang ang mga nabaluktot, nabali, at natanggal na bakal; mga nayuping stanchion at suportang istruktura; at mayroon ding mga nawalang kagamitan.
Pagkatapos ng pagbangga, gumawa pa ang CCG-21585 ng isa pang mapanganib na maniobra sa pamamagitan ng pagdaan sa mismong likuran (dead astern) ng bapor sa distansyang humigit-kumulang limang metro lamang, ayon pa kay Tarriela.
Nangyari ang insidente sa tinatayang 6.36 nautical miles hilaga-hilagang-kanluran ng Abad Santos Shoal at humigit-kumulang 54 nautical miles mula sa dalampasigan ng Palawan, na nasa loob ng Exclusive Economic Zone (EEZ) ng Pilipinas.
Panganib sa buhay ng mga sibilyan
Sa kabilang banda, sinabi ng National Maritime Council (NMC) na ang ginawang pagbangga ng CCG sa bapor ng BFAR sa WPS ay naglagay sa panganib sa buhay ng mga sibilyan.
"Ipinapaabot ng National Maritime Council (NMC) ang seryosong pag-aalala nito sa insidente noong Setyembre 18, 2026 na kinabibilangan ng bapor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na BRP Datu Magat Salamat (MMOV 3015) at ng bapor ng China Coast Guard (CCG) na CCG 21585, tulad ng iniulat ng National Task Force for the West Philippine Sea (NTF-WPS)," pahayag ng NMC sa isang opisyal na pahayag.
"Lalo pang nababahala ang NMC dahil ang ilegal, mapanghimasok, agresibo, at mapanganib na mga aksyon ng bapor ng CCG ay naglagay sa sibilyang tripulante ng bapor ng BFAR sa hindi kinakailangang panganib habang nagsasagawa ng legal na misyon para sa kabuhayan," dagdag nito.
"Binibigyang-diin ng NMC na ang kaligtasan ng buhay sa dagat ang dapat na laging manguna. Ang lahat ng bapor na naglalayag sa lugar ay inaasahang magpapakita ng pinakamataas na antas ng pagtitimpi, propesyonal na paglalayag, at paggalang sa mga naaangkop na pandaigdigang alituntunin sa kaligtasan sa dagat," ayon sa pahayag.
"Sinusuportahan ng NMC ang nakatutok na pagtugon ng NTF-WPS, lalo na ng Philippine Coast Guard, BFAR, at iba pang miyembrong ahensya, sa pagtiyak sa kaligtasan ng bapor at ng tripulante nito, pati na rin ang patuloy na paghahatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino," dagdag pa nito.
"Patuloy na gagamitin ng Pilipinas ang mga karapatang soberano at hurisdiksyon nito sa exclusive economic zone nito alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award, habang itinataguyod ang mapayapa at batay sa alituntuning diskarte sa mga usaping pandagat. Ang ating mga karagatan ay bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan at pamana," ayon sa NMC.
"Patuloy nating susuportahan ang ating mga mangingisda at ang mga tauhan ng pamahalaan na naglilingkod sa bansa sa karagatan, at mananatili tayong matatag sa pagtataguyod ng ating mga legal na karapatan at pambansang interes sa ating sakop na karagatan nang may tapang, pagkakaisa, at paggalang sa batas," pagtatapos ng pahayag.