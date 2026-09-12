Mas pinaigting ng mga awtoridad ang seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) bilang paghahanda sa nalalapit na parliamentary elections sa rehiyon.
Ayon kay Philippine National Police (PNP) Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rae Co, itinaas na sa full alert status ang buong Bangsamoro Region noong tanghali ng Setyembre 11. Mananatili ang naturang alert status hanggang Setyembre 30.
Sa ilalim ng full alert status, kinakailangang nasa kani-kanilang lugar ng assignment ang 100 porsyento ng mga pulis upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa rehiyon.
Sa kasalukuyan, nasa 10,439 pulis ang nakatalaga sa BARMM. Patuloy rin ang kanilang pagbabantay at pangangalap ng impormasyon upang matukoy ang anumang grupo o indibidwal na maaaring magtangkang maghasik ng kaguluhan kaugnay ng halalan.
Samantala, nasa 27 lugar sa BARMM ang kasalukuyang nasa ilalim ng red category. Kabilang dito ang 21 lugar sa Lanao del Sur, tatlo sa Maguindanao del Sur, at tig-iisang lugar sa Maguindanao del Norte, Basilan, at Special Geographic Area.