Tinatayang nasa 752,000 katao ang apektado ng pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay, pati na rin ng habagat, kung saan walo ang naiulat na namatay, siyam ang nasugatan, at isa ang nawawala.
Ayon ito sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), na inilabas kaninang alas-sais ng umaga, ika-10 ng Agosto.
Sa Rizal, dalawang tao ang namatay dahil sa rockslide sa Rodriguez, habang isa naman ang nasawi matapos tamaan ng bumagsak na puno sa Antipolo. Sa Batangas, tatlo ang namatay dahil sa pagkalunod, pagkakuryente, at pagguho ng lupa habang dalawa ang nautas sa Benguet dahil sa landslide.
Siyam na tao rin ang sugatan: pito sa Benguet, isa sa Rizal, at isa sa Cavite. Sa Benguet, limang tao ang nasugatan dahil sa pagguho ng lupa sa Baguio habang isa sa La Trinidad, at isa pa sa aksidente sa sasakyan sa Kapangan.
Samantala, isa pa ring tao ang nawawala sa Batangas.
Ayon sa NDRRMC, nasa 223,000 pamilya sa Regions I, II, III, V, VI at IX, gayundin sa Cordillera Administrative Region, MIMAROPA at CALABARZON ang naapektuhan ng sakuna. Hindi rin bababa sa 300 bahay ang nasira.
Iniulat din ng ahensya na 412 evacuation center ang naitatag upang magbigay ng tirahan sa humigit-kumulang 10,000 pamilya o 34,400 katao.
Gayundin, umabot sa ₱1.12 bilyon ang pinsala sa imprastraktura, habang tinatayang ₱3.53 milyon naman ang halaga ng pagkalugi sa sektor ng agrikultura.
Ayon sa NDRRMC, pumalo na sa ₱33.94 milyon ang halaga ng tulong na naipagkaloob sa mga komunidad na naapektuhan ng sakuna.