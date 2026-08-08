Lumikas ang 51 pamilya o higit 200 indibidwal sa Baguio City matapos maapektuhan ng bagyong Maymay at habagat.
Batay sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis (RDANA), apat na pamilya o 18 katao ang kasalukuyang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center, habang ang iba ay nakituloy sa kanilang mga kamag-anak.
Nakapagtala rin ang City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) ng 11 insidente ng landslide, soil erosion, at rockfall sa iba’t ibang barangay, kabilang ang Pinsao Pilot Project, San Carlos Heights, Irisan, Pacdal, Camp 8, Lucnab, at San Luis.
Samantala, rumesponde rin ang mga awtoridad sa 30 insidente ng pagbagsak o pagkakatumba ng mga puno at dalawang insidente ng pagbaha sa Kayang Extension at Outlook Drive sa Pucsusan.
Patuloy na binabantayan ng mga awtoridad ang sitwasyon at pinaalalahanan ang publiko na manatiling mapagmatyag sa posibleng banta ng landslide at pagbaha habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat.