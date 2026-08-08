Sugatan ang isang 14-anyos na Grade 8 student matapos umanong tangkaing saksakin ng kanyang 13-anyos na kaklase sa loob ng kanilang silid-aralan sa Zamora Memorial College sa Bacacay, Albay, dakong alas-9 ng umaga nitong Biyernes.
Agad na ini-report ng school nurse sa Bacacay Municipal Police Station (MPS) ang insidente. Rumesponde naman ang mga tauhan ng Investigation Section at Women and Children Protection Desk upang imbestigahan ang nangyari.
Batay sa paunang imbestigasyon, nasa loob ng classroom ang biktima nang lapitan siya ng kanyang kaklase na umano’y may dalang kutsilyo mula sa kanyang bag. Nang mapansin ng biktima ang patalim, sinubukan umano niyang agawin ito sa suspek ngunit sa halip ay nasugatan ang kanyang kaliwang kamay.
Mabilis namang umawat ang kanilang mga kaklase at napigilan ang suspek bago humingi ng tulong sa guro at ipinaalam sa mga opisyal ng paaralan ang insidente.
Binigyan muna ng paunang lunas sa school clinic ang biktima bago dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Samantala, isinailalim naman sa medical assessment sa Rural Health Unit ang suspek at isa pang menor de edad na sangkot sa insidente.
Ayon sa pulisya, may nauna umanong alitan sa pagitan ng mga sangkot na may kaugnayan sa bullying.
Agad namang ipinatawag ng paaralan at pulisya ang mga magulang at guardian ng mga menor de edad. Nakipag-ugnayan din ang pulisya sa Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) ng Bacacay para sa assessment, counseling, at iba pang kinakailangang intervention para sa mga batang sangkot.